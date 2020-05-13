Донбасс: коронавирус и пенсии

Закрытие пунктов перехода в Донбассе из-за пандемии создало дополнительные трудности для уязвимых слоев населения. Об этом заявил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке. Более 300 тысяч пенсионеров, живущих в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, больше не имеют доступа к пенсиям на контролируемой правительством территории.

Йенс Ларке, официальный представитель УКГВ ООН: "Закрытие линии соприкосновения ограничило возможность направлять гуманитарный конвой в районы, неконтролируемые правительством (Украины). Только два гуманитарных конвоя ООН , доставляющих товары, связанные с COVID-19, попали в Донецк с начала кризиса".

Десятки тысяч людей имеют трудности с доступом к основным услугам, включая магазины, аптеки и банкоматы.

По словам Ларке, с 21 марта по конец апреля, всего 325 человек получили разрешение по гуманитарным мотивам физически пересечь линию соприкосновения. Обычно, напомнил Ларке, ежемесячно регистрировалось около 900 тысяч переходов.

14 марта правительство Украины в связи с пандемией запретило въезд жителям ДНР и ЛНР на территорию страны. ДНР с 21 марта закрыла из-за коронавируса пункты пропуска на линии разграничения с Украиной. ЛНР запретила въезд с Украины с 23 марта.