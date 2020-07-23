В Венеции уменьшат вместимость гондол из-за пассажиров с лишним весом

В Венеции уменьшили вместимость гондол из-за пассажиров с лишних весом. Сесть в небольшую лодку da nolo теперь могут не шесть, а пять человек. В гондолах побольше - da parada, которые обычно курсируют по Большому каналу, количество пассажиров также было сокращено - с 14 до 12.

“Это правда. По сравнению с тем, что было лет 10-15 назад, сейчас туристы весят немного больше. И вместо того, чтобы заставлять их взвешиваться, мы решили сократить количество мест в гондолах”, — говорит глава венецианской ассоциации гондольеров Андреа Балби.

По его словам, из-за пассажиров с избыточным весом гондолы проседают, и в них заливается вода, а это может привести к печальным последствиям.

Кроме того, когда лодка слишком много весит, гондольеру сложнее ею управлять, что также может создать опасную ситуацию.

Венецианские гондолы Anteo Marinoni/LaPresse

Два года назад похожие меры были введены на греческом острове Санторини, правда, там речь идет не о гондолах, а об ослах. Власти Греции выпустили постановление, согласно которому была запрещена перевозка туристов, весящих более 100 килограммов. Борцы за права животных тогда заявляли, что из-за пассажиров с избыточным весом седло сильнее натирает спины ослов, из-за чего возникают глубокие раны.