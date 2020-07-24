Эрдоган: "Я осуществил давнюю мечту"

Тысячи мусульман приняли участие в пятничной молитве в древнем Соборе святой Софии в Стамбуле - впервые за последние 86 лет. В начале июля турецкие власти вновь превратили здание VI века, которое с 1934 года было музеем, в мечеть. Около тысячи человек были допущены внутрь. Другие разложили молитвенные коврики на прилегающей территории.

Призыв к молитве, раздавшийся с пристроенных к собору позже минаретов, зачитал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Несмотря на международную критику и призывы ЮНЕСКО, он подписал указ о преобразовании музея. Теперь его официальное название - Большая мечеть Айя-София. Эрдоган заявил, что "осуществил свою давнюю мечту".

"Собор святой Софии теперь вернулся к своей сути, - завил он. - Это была мечеть, и теперь здесь снова мечеть. По воле Всевышнего, она будет продолжать служить всем верующим как мечеть. Кроме того, это культурное наследие для всего человечества и место, куда смогут приходить люди всех верований" .

Богослужением руководил возглавляющий Управление по делам религии в Турции Али Эрбаш. Старинные фрески с изображением христианских святых скрыли на время намаза, так как ислам запрещает изображения живых существ. А уникальный напольный орнамент теперь останется постоянно под слоями войлока и ковром.

Участники богослужения воодушевлены:

"Это момент, о котором мы можем рассказать нашим внукам, всем. Это событие - очень важный шаг вперед для нас и для всего мира. Я встала в 6 часов утра, чтобы приехать сюда. Мы очень рады. Турки преуспевают во всем, и это у нас тоже получится".

"Сегодня здесь великое ликование. Его нельзя описать, можно только испытать, и мы были среди тех, кто пережил историю. Я хотел бы привести сюда своих детей, но это невозможно из-за нынешней ситуации. В этом месте сейчас все сердца бьются в едином порыве".

Всем присутствующим раздали воду и текст указа султана Мехмеда Фатиха, в котором говорится о передаче святыни мусульманам до Судного дня. Айя-София будет открыта для молитв до утра субботы.

Собор святой Софии, основанный византийским императором Юстинианом I, был освящён в 537 году и около тысячи лет оставался самым большим храмом христианского мира. Став музеем, он был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.