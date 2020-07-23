Криптомонета для нумизматов

Литва выпустила собственную коллекционную криптомонету: по утверждению создателей, это первые в истории памятные криптоденьги, выпущенные государственным центробанком.

Комплект состоит из нескольких цифровых токенов и реальной серебряной монеты размером с пластиковую карту. На ней изображена декларация независимости Литвы, а номинал — 19,18 евро — это год, когда документ был подписан.

Покупатель получает шесть случайным образом выбранных токенов, каждый из которых представляет одного из двадцати человек, подписавших декларацию.

20 человек, подписавших декларацию Lietuvos Bankas

Токены сами по себе не являются законным платёжным средством, но ими можно будет обмениваться, чтобы собрать коллекцию: определённый набор цифровых токенов можно обменять на реальное серебро.

Мариус Юргилас, Банк Литвы:

"Деятели, подписавшие декларацию независимости, разбиты на несколько категорий. Так что если вам достанутся, скажем, президент, священник и учёный в определённой комбинации, то вы сможете купить вот эту реальную монету".

Лютаурас Стримайтис, Euronews:

"До сих пор блокчейн использовался для коллекционных целей в онлайн-играх и спорте; теперь новые возможности появились и у нумизматов".