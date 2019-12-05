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Регулирование криптовалют ЕС

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  Ирина Шелудкова 
Регулирование криптовалют ЕС
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رويترز
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Евросоюз не разрешил использование на своей территории стабильных криптовалют, к которым в частности, относится Libra, запускаемая в следующем году корпорацией Facebook, до тех пор, пока все связанные с ними юридические, регуляторные и надзорные риски и задачи не будут выявлены и устранены. Такое решение было принято на заседании Совета ЕС на уровне министров по экономике и финансам.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил: "Ряд стран-членов ЕС, такие как Франция, Германия и Мальта представили национальные законопроекты, регулирующие криптовалюты. Но большинство из нас согласны с рекомендацией европейских надзорных органов о том, что рынки криптовалюты выходят за рамки границ и нам нужны общеевропейские стандарты".

Франции начнет испытания своей национальной цифровой валюты в начале следующего года. Глава центробанка страны Франсуа Виллеруа де Гало заявил, что конкурс проектов по реализации эксперимент будет объявлен в конце первого квартала.

О том, что ЕЦБ приступил к изучению возможностей и рисков запуска официальной европейской цифровой валюты на днях объявила глава регулятора Кристи Лагард. В Брюсселе полагают, что единая криптовалюта повысит прозрачность финансовой системы.

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