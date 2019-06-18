Libra, криптовалюта Facebook

Компания Facebook запустит в обращение свою собственную криптовалюту, названную Libra, в 2020 году. Об этом сообщил на своей страничке в одноимённой социальной сети её основатель Марк Цуккерберг.

В создании проекта участвуют еще 27 организаций и фирм, вошедших в некоммерческую ассоциацию. Среди них Masterсard, PayPal, Visa, Booking, eBay, Spotify и Uber. Libra будет работать на собственном блокчейне; его код опубликуют в открытом доступе, чтобы на его базе другие компании могли создавать свои приложения. Финансовые услуги на основе Либры будет оказывать учреждённая Фэйсбук дочерняя фирма Calibra.

Как и в случае других криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Ethererum), пользователи смогут расплачиваться через специальный кошелёк, доступный внутри мессенджеров Facebook, Messenger и WhatsApp, а в будущем и через самостоятельное приложение для Android и iOS. Однако в отличие от биткойна Libra будет обеспечена резервами. По словам Цукерберга, она поможет совершать транзакции тем, у кого нет доступа к банковским приложениям, но есть смартфон.