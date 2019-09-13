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Бизнес

Париж предлагает ЕС создать собственную цифровую валюту

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 Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
Париж предлагает ЕС создать собственную цифровую валюту
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Для того, чтобы противодействовать изменению климата на планете необходимо принимать радикальные меры. Об этом заявил министр финансов Германии Олаф Шольц в рамках неформальной встречи Еврогруппы в Хельсинки. Здесь министры экономики и финансов зоны евро обсуждали вопрос введения новых налогов, которые бы стимулировали переход к низкоуглеродной энергетике.

Олаф Шольц, министр финансов ФРГ: "У нас есть эффективная европейская схема торговли квотами на выбросы парниковых газов, но она касается крупных промышленных предприятий. Однако мы уже начали процесс поиска путей сокращения выбросов углекислого газа в том, что относится к транспорту, отоплению, утилизации отходов, сельскому хозяйству и малому бизнесу".

У Европы амбициозные цели. В начале нынешнего года Еврокомиссия представила концепцию перехода Евросоюза к экономике с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр озвучил в Хельсинки парижскую инициативу: создать в ЕС собственную цифровую валюту. Ожидается, что вопрос будет также рассмотрен на следующем заседании МВФ в октябре.

Брюно Ле Мэр, министр финансов Франции:"В нынешних условиях мы должны запретить поддержку так называемой криптовалюты Libra в Еевропейском Союзе. Что за этим стоит? Речь идет о безопасности потребителей, стабильности европейских финансов, а также суверенитете стран-членов ЕС".

По словам Ле Мэра, необходимо найти наилучшие способы снижения стоимости и повышения скорости международных транзакций, как внутри ЕС, так и за его пределами. Между тем Еврокомиссия ведет разработку новых методов мониторинга и контроля криптовалют внедрение которых дает новые возможности, но несет определенные риски.