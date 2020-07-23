До Олимпиады-2020 остаётся год. Или больше

До токийской Олимпиады-2020 остаётся ровно год: перенесённые из-за коронавируса Игры должны стартовать 23 июля 2021 года. Международный Олимпийский комитет и оргкомитет игр не исключают, что соревнования придётся проводить без зрителей, если ситуация в мире к тому моменту не улучшится, а формат состязаний может быть упрощён.

Томас Бах, президент МОК:

"Токийские Олимпийские игры 2020 года в 2021 году должны стать, могут стать и станут светом в конце тоннеля для человечества в такой момент".

В самом Токио накануне поставлен коронавирусный антирекорд — впервые число заразившихся за сутки превысило 300 человек. Жители японской столицы не верят, что Игры пройдут и через год. Согласно опросу, проведённому агентством "Киодо", 70% токийцев выступают за дальнейший перенос или вовсе за отмену:

"Мне кажется, их нужно вовсе отменить. Я не уверен, что коронавирус закончится за год. Через четыре года будет следующая Олимпиада, и там столица уже есть. Но я надеюсь, что Токио будет дана возможность провести Игры после этого".

Начало XXXII Олимпиады было запланировано на 24 июля. В начале года МОК надеялся провести Игры в срок, и категорически отвергал вариант состязаний перед пустыми трибунами, как "противоречащий Олимпийскому духу".

Однако уже в марте несколько стран отказались посылать спортсменов, и в итоге было принято решение отложить игры на год. При этом название "Токио-2020" остаётся без изменений.