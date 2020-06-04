Олимпиада в Токио может пройти в упрощенном формате

Япония может провести отложенную на 2021-й год Олимпиаду в упрощенном формате. Игры претерпят ряд изменений, если взять под контроль пандемию коронавируса, разработать вакцину до следующего лета так и не удастся. Об этом заявила губернатор Токио.

"В первую очередь, мы должны добиться понимания со стороны жителей столицы и в целом Японии, - отметила Юрико Коикэ. - Это необходимо для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. Рационализация, упрощение формата соревнований – власти Токио рассмотрят все эти вопросы совместно с правительством и организационным комитетом".

Какие именно меры предосторожности могут быть приняты, губернатор не уточнила. Ранее в японских СМИ появилась информация о том, что зрителей, скорее всего, обяжут проходить тестирование на Ковид-19, общее число болельщиков и участников церемонии открытия и закрытия Игр сократят, а на перемещение атлетов за пределами олимпийской деревни введут ограничения