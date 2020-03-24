МОК перенес Олимпиаду на 2021 год

В связи с пандемией короновирусной нфекции, Международный олимпийский комитет объявил о переносе летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре с президентом МОК Томасом Бахом предложил отложить соревнования. Они должны были состояться с 24 июля по 9 августа.

Синдзо Абэ сообщил журналистам: "С учетом нынешней ситуации, мы выдвинули инициативу о переносе Игр на год. Президент Бах на 100% ее поддержал". По словам Абэ, решение о принималось, исходя из необходимости обеспечить безопасность зрителей и спортсменов.

Ранее с предложением отложить соревнования выступили национальные олимпийские комитеты ряда стран, в том числе США, Канады и Норвегии. МОК решил, что Игры сохранят название Олимпийских и Паралимпийских игр Токио-2020. В следующем году Олимпиада может быть проведена в тех же масштабах, что и было запланировано, при этом вопрос о том, сокращать ли их, еще предстоит обсудить, сказал председатель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори.