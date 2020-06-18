Игры в Токио: спорстсмены прежде всего

Забота о спортсменах - приоритетная задача для организаторов Олимпийских Игр в Токио, отложенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Оргкомитет Токио выступил за упрощение формата проведения соревнований. При этом глава правительства выразил надежду, что сценарий проведения Игр будет близок к первоначальной задумке.

Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: "В том, что касается Олимпиады, в любом случае логично сократить расходы и тратить средства рационально. В марте нынешнего года президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и я договорились о проведении безопасных Игр как для зрителей, так и для спортсменов, чтобы атлетам были созданы наилучшие условия для участия в соревнованиях. Эти обязательства соответствовали намерению отложить Игры примерно на год, чтобы провести их в полном объеме. Мы придерживаемся этого курса даже сейчас".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Само название "Токио-2020" будет сохранено.