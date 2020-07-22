Новый бассейн для медуз в токийском аквариуме

В токийском аквариуме "Саншайн" открылся новый бассейн для медуз. Удивительным панорамным видом можно полюбоваться, только заранее купив билет на определенные день и время. На фоне распространения коронавируса руководство аквариума стремиться избежать большого скопления людей. Всего в Японии к настоящему моменту зафиксировано 25,7 тысяч случаев заражения COVID-19.