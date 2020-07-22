Новый бассейн для медуз в токийском аквариуме

В токийском аквариуме "Саншайн" открылся новый бассейн для медуз. Удивительным панорамным видом можно полюбоваться, только заранее купив билет на определенные день и время. На фоне распространения коронавируса руководство аквариума стремиться избежать большого скопления людей. Всего в Японии к настоящему моменту зафиксировано 25,7 тысяч случаев заражения COVID-19.
Другие No Comment
В индонезийском Купанге на берег выбросило гигантского кита
Брюссель: диджей сыграл на "Атомиуме"
Столкновения полиции и манифестантов в Сиэтле
Лесные пожары бушуют в Сибири и на Дальнем Востоке
Ливни и наводнения в Китае
В Лондоне прошла акция протеста "против масок, тестов и слежки"
Бразилия: цирковым представлением можно насладиться из окна автомобиля
Париж: на Сене открылся плавучий кинотеатр
Береговая эрозия заставляет австралийцев покидать свои дома
Болельщики клуба "Реал Мадрид" ликуют в центре испанской столицы
Приветствия в эпоху COVID-19: лидеры ЕС "поработали локтями"
Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура
Самое интересное за неделю в рубрике No Comment
В штате Флорида за решетку попал кенгуру
Тайваньский парламент закидали "водяными бомбами"
Бангладеш: кругом вода
На Гвадалахару обрушился ливень
"Дикий запад" в Сербии
Дельфины вышли на прогулку
В Индии растет число жертв наводнений и оползней