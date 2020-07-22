В индонезийском Купанге на берег выбросило гигантского кита

В индонезийском городе Купанге на берег выбросило 23-метрового синего кита. Причина гибели гигантского животного осталась неизвестной: прежде чем местные специалисты сумели приступить к осмотру млекопитающего, его тушу вновь смыло в море. Два года назад в Индонезии также был найден мертвый кит, в его желудке обнаружили около сотни пластиковых стаканчиков. По заявлению экологов, проблема загрязнения океанов особенно остро сегодня стоит именно в Юго-Восточной Азии. Синие киты - крупнейшие из существующих животных. Их вес может достигать 200 тонн, а длина - 33 метров.
Другие No Comment
Новый бассейн для медуз в токийском аквариуме
Брюссель: диджей сыграл на "Атомиуме"
Столкновения полиции и манифестантов в Сиэтле
Лесные пожары бушуют в Сибири и на Дальнем Востоке
Ливни и наводнения в Китае
В Лондоне прошла акция протеста "против масок, тестов и слежки"
Бразилия: цирковым представлением можно насладиться из окна автомобиля
Париж: на Сене открылся плавучий кинотеатр
Береговая эрозия заставляет австралийцев покидать свои дома
Болельщики клуба "Реал Мадрид" ликуют в центре испанской столицы
Приветствия в эпоху COVID-19: лидеры ЕС "поработали локтями"
Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура
Самое интересное за неделю в рубрике No Comment
В штате Флорида за решетку попал кенгуру
Тайваньский парламент закидали "водяными бомбами"
Бангладеш: кругом вода
На Гвадалахару обрушился ливень
"Дикий запад" в Сербии
Дельфины вышли на прогулку
В Индии растет число жертв наводнений и оползней