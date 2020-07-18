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Италия

Римскому концертному комплексу "Парк музыки" присвоено имя Энни Морриконе

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 Ирина Александрова и AP, AFP, TASS
Римскому концертному комплексу "Парк музыки" присвоено имя Энни Морриконе
Авторское право  Cecilia Fabiano/LaPresse
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Городской совет Рима присвоил крупнейшему столичному концертному комплексу "Парк музыки" имя Энни Морриконе, чтобы увековечить память недавно умершего композитора. В заседании выборного органа приняли участие музыканты Национальной академии Санта-Чечилия, которые исполнили несколько произведений Морриконе.

Энни Морриконе, коренной римлянин, умер 6 июля на 92-м году жизни в больнице, куда попал с переломом шейки бедра. Автор сотен звуковых дорожек к фильмам и классических произведений, обладатель двух "Оскаров", был похоронен без пышных церемоний. Он сам высказал такое пожелание в написанном собственноручно некрологе, в котором попрощался с близкими и друзьями во всем мире.

Аудиториум "Парк музыки" был построен на севере Рима в 2002 году по проекту архитектора Ренцо Пьяно. Помимо концертов оркестра "Санта-Чечилия" там проходят крупнейшие культурные мероприятия, включая ежегодный Римский кинофестиваль "Праздник кино".

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