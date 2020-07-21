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Столкновения полиции и манифестантов в Сиэтле

Полицейский департамент Сиэтла опубликовал видео с камер наружного наблюдения после того, как в воскресенье 12 стражей порядка получили ранения в результате столкновений с радикально настроенными участниками акций протеста в рамках движения Black Lives Matter. Одному полицейскому потребовалась госпитализация. Два человека арестованы. Манифестация в центре города прошла мирно, но затем небольшая группа демонстрантов начала громить правительственные здания и объекты частного бизнеса.

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