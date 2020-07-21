Брюссель: диджей сыграл на "Атомиуме"

Бельгия отметила 190 лет своей государственности. Национальный праздник — День присяги короля — прошел скромно из-за пандемии коронавируса и запрета на массовые мероприятия. В этот раз вопреки традиции в Брюсселе не было военного парада. Но бельгийский DJ Henri PFR сыграл на музыкальный сет на самом верху "Атомиума" — это одна из главных достопримечательностей и символ Брюсселя. Представление, состоявшееся на высоте в 102 метра, держали в секрете, чтобы избежать массового скопления людей. К тому же музыку слышал только сам диджей.