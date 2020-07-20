Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией.

"Кремль сделал так, что на ФБК наложены многомиллионные иски. Собрать такие деньги невозможно, и организацию скоро отнимут", - написал оппозиционный политик.

При этом Навальный дал понять, что скоро появится еще одна организация: "ФБК ликвидируют. Да здравствует ФБК".

Политик перечислил все сложности, с которыми фонду пришлось столкнуться за последнее время: признание его иностранным агентом, обыски в офисах в разных городах, изъятие техники, заморозка счетов сотрудников, уголовные дела. Всё это, по мнению Навального, стало ответом властей на создание "Умного голосования" в преддверии прошлогодних выборов в Мосгордуму, которое было направлено на поддержку оппозиционных кандидатов, а также месть за расследования и акции протеста.

Навальный написал, что сейчас он, юрист ФБК Любовь Соболь и сам Фонд должны выплатить 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник", поставляющей питание для школ и детских садов. Суд также обязал главу ФБК удалить ролик про пищекомбинат, поскольку там содержатся "сведения, порочащие деловую репутацию компании".

В начале 2019 года Фонд Навального подготовил расследование о вспышке дизентерии в московских детских садах, в результате чего заболели более 150 детей. Согласно расследованию ФБК, компания "Московский школьник" связана с бизнесменом Евгением Пригожиным.

"Вместе с десятками родителей Любовь Соболь подала коллективный иск против компаний-отравителей и московских властей, заключивших контракты на организацию питания, требуя признания отравлений и выплат компенсаций. Суд признал вину компаний и частично удовлетворил денежные требования родителей пострадавших. <...> Отдельная ирония в том, что он, отравив сотни детей, выплатил им 300 тысяч рублей компенсации, а мы, заставившие его выплатить, должны заплатить ему в 293 раза больше.", - написал Навальный на своем сайте.