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Алексей Навальный отпущен после недолгого задержания - пресс-секретарь ФБК

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  Марика Димитриади  Euronews 
Алексей Навальный отпущен после недолгого задержания - пресс-секретарь ФБК
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Алексей Навальный отпущен после недолгого задержания. У себя на странице в Twitter политик написал, что его просто силой выволокли из офиса.

За несколько минут до задержания Навальный опубликовал видео у себя в Instagram и рассказал, что в ФБК пришли с обысками. Ярмыш пояснила, что обыски связаны с тем, что Фонд не удалил фильм "Он вам не Димон".

"Судя по всему, у нас обыск, как видите, в дверь ломятся, камеры заклеены. Какие-то чувачки прибежали в ФБК прямо во время летучки", - сказал Навальный. Его соратник Леонид Волков написал, что у всех сотрудников Фонда отобрали ноутбуки (телефоны забирать не стали).

"Медиазона" сообщает, что незадолго до обыска была заблокирована карта "Сбербанка", на котору. фонд принимал пожертвования.

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