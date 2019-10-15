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Россия

В штабах Навального по всей России проходят обыски

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 Наира Давлашян 
В штабах Навального по всей России проходят обыски
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У сторонников оппозиционера Алексея Навального в регионах проходят обыски. По словам директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, правоохранители проводят следственные действия в городах по всей России, от Владивостока до Ярославля.

Обыски связывают с делом об "отмывании ФБК средств", возбужденным 3 августа. Следствие предполагает, что с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники фонда получили незаконным путем около миллиарда рублей. Оппозиционеры отрицают свою вину, называя обыски "политическим преследованием", связанным с успехами протестного голосования на выборах 8 сентября.

Первые обыски начались в начале сентября, когда следователи пришли в московский офис ФБК. 12 сентября правоохранительные органы пришли к сторонникам Навального в 41 городе России. На прошлой неделе Минюст включил фонд Навального в список иностранных агентов. Ведомство считает, что организация получает иностранное финансирование.

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