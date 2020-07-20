Греция получила оружие против пожаров

В июле 2018 года 102 человека погибли в результате пожара в греческом городке Мати. Многие дома и учреждения были разрушены. Ученые описали случившееся как "взрывной", беспрецедентный пожар. Чтобы предотвратить подобные трагедии на юге Европы, в ЕС разработан трансграничный механизм Disarm. Васо Котрони, менеджер проекта в Греции, рассказывает о нем подробнее: "Disarm - это проект трансграничного сотрудничества, он патронируется фондом Interreg Balkan Mediterranean. Проект таким образом, финансируется Европейским Союзом, в нем на правах партнеров участвуют Греция, Болгария и Кипр. Цель - разработать целостный подход к проблеме лесных пожаров в регионе юго-восточного Средиземноморья. В рамках проекта три страны учатся работать вместе, чтобы получить представление о целостном подходе к лесным пожарам. Мы делимся знаниями, опытом - и так движемся вперед.

Мы работаем над улучшением приложения Iris, хотим включить в него еще больше элементов. Например, при сильных порывах ветра огонь распространяется гораздо быстрее. Мы сейчас активно работаем в этом направлении. Как только приложение будет обновлено, его включат в проект Disarm как его неотъемлемую часть".