Лесные пожары "сжирают" планету

Страны "Большой семерки" договорились помочь бразильским спасателям в тушении лесных пожаров, которые бушуют на территории Амазонии. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что договоренность между лидерами уже есть, но необходимо выработать конкретную программу действий.

Потушить пламя бразильские спасатели не могут уже несколько недель, и каждый день число пожаров увеличивается. Ранее семь штатов признали, что не могут справиться с огнем своими силами, и запросили помощь военнослужащих. После этого бразильские власти под давлением нескольких западных стран отправили на борьбу с огнем более 40 тысяч военных и авиатехнику.

С января в Бразилии было зарегистрировано около 80 тысяч пожаров. Это самый высокий показатель с 2013 года. Но в последние дни в Анголе и Демократической республике Конго дела обстоят еще хуже. Согласно спутниковым данным, которые были опубликованы на прошлой неделе, за двое суток в Бразилии было зарегистрировано более 2 тысяч лесных пожаров, в ДРК – более 3 тысяч, а в Анголе – почти 7 тысяч.

Сгоревшие леса Амазонии REUTERS/Bruno Kelly

Лесные пожары вспыхнули и на Аляске. Причина тому – жаркая погода. Это лето было признано самым засушливым за всю историю штата. За последние дни уровень загрязнения воздуха здесь достиг одного из самых высоких показателей в мире. Сейчас на территории штата полыхают несколько десятков пожаров. Огонь уничтожил более 30 тысяч гектаров леса.

Аляска Maureen Clark/Alaska Divison of Forestry/Handout via REUTERS

Уже почти два месяца не удается потушить пожары в Сибири. Режим чрезвычайной ситуации действует на территории Красноярского края, Иркутской области, Бурятии и Якутии.