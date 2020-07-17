Встреча Евросоюза в верхах и в масках

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:

"Впервые с начала пандемии лидеры ЕС собрались на очную встречу в европейской столице. Они надели маски и соблюдали социальную дистанцию, насколько это было возможно.

Тем самым они хотели сказать публике: нормальная жизнь ещё не вернулась, а пока мы принимаем новую нормальность.

Застарелые споры с Турцией

А министры иностранных дел обсудили такие острые темы, как отношения с Турцией. Она проводит бурение у берегов Кипра, усиливает напряженность вокруг Ливии, превращает собор Святой Софии в мечеть. Всё это углубляет конфликт Турции с Евросоюзом.

Дела не выглядят хорошо.

Хосеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике:

«Среди стран-членов есть консенсус относительно того, что отношения между Европейским союзом и Турцией становятся всё более натянутыми. Односторонние действия Турции, в частности, в Восточном Средиземноморье, которые идут вразрез с интересами ЕС, суверенными правами стран-членов Евросоюза и международным правом, должны прекратиться".

В то же время главы внешнеполитических ведомств выразили готовность улучшать отношения с Турцией – налицо типичное применение кнута и пряника.

"Нетерпимая риторика" в Польше

Такая мотивационная стратегия может быть полезна при работе и с другим нарушителем спокойствия: Польшей.

Президент, правый националист Анджей Дуда был переизбран тонким, как бритва, большинством. Он и его сторонники праздновали, а политические наблюдатели скисли:

Томас Босеруп, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека:

«Мы обеспокоены случаями нетерпимой риторики гомофобного, ксенофобного и антисемитского характера, особенно в президентской кампании и на общественном телевидении».

Победа Дуды означает, что он может продолжить противоречивые реформы судебной системы, которые направили Варшаву на лобовое столкновение с Брюсселем.

Приведёт ли это столкновение к большой аварии, пока неизвестно.

Подготовка к новым вспышкам

Сменим тему. На этой неделе Еврокомиссия представила немедленные краткосрочные меры по усилению готовности здравоохранения к будущим вспышкам коронавируса. Они включает в себя увеличение охвата тестирования, отслеживание контактов заражённых лиц и создание постоянно обновляемой карты новых инфекционных очагов.

Тем временем международная группа ученых проанализировала и подвергла критике глобальную реакцию на Covid-19, призывая больше основывать её на фактах. Они выступают за выход из кризиса, не требующий обязательного социального дистанцирования и вакцины.

Теперь давайте отправимся в Кремниевую долину, где ко мне присоединился доктор Мартин Зизи, молекулярный биофизик, бывший высокопоставленный сотрудник бельгийской службы здравоохранения, инспектор ООН по биологическому оружию. В настоящее время он возглавляет научный стартап в Калифорнии.

Не надеяться только на вакцину

Euronews: Вы ведущий автор доклада о пандемии, в котором анализируется и подвергается критике реакция на коронавирус правительства, а также средств массовой информации. Каков ваш главный вывод?

Зизи: Главное то, что всё население взято в заложники между отрицанием опасности и чрезмерной реакцией на него типа «это конец света, это как Эбола». Если вы подхватили вирус болезни такой, как грипп или что-нибудь похуже, то этот вирус вас не убивает. Но вы можете заразиться бактериями, потому что бактериям благоприятствуют вирусные инфекции. Если вы идёте к врачу, то лечитесь и выздоравливаете. Но в данной ситуации из-за ложной оценики этих двух угроз многие люди остаются дома, они не обращаются к врачу достаточно своевременно и не получают лечения. А на поздней стадии людей труднее лечить, у них повышенная заболеваемость и смертность.

Euronews: Вы говорите в своем докладе, что власти сделали все возможное, но на основе неверной информации. Что вы имеете в виду под этим, и что они должны были сделать по-другому?

Зизи: Они выбрали модель катастрофы на основе своего рода сценария Эболы, и это не Эбола. Уровень смертности , внесенный в эту модель, слишком высок. Меня поразило то, что за восемь месяцев власти не исправили эту модель, хотя для этого с тех появилось мнодество новых данных. Уровень смертности оказался, вероятно, в пять-десять раз меньше. Нужно постоянно обновлять стратегию с учетом новой информации с мест, потому что пока вы правильно не начнёте оценивать реальность риска, вы не можете как следует распределять время, ресурсы и деньги.

Euronews: Сейчас идет глобальная гонка за разработку вакцины. Вы пишете, что нельзя сидеть сложа руки в ожидании вакцины. Поясните.

Зизи: Я целиком за вакцину. Но знаете, этот типа вируса - родственик обыкновенной простуды, и если было бы можно разработать против него вакцину, мы давно бы это уже сделали на последние 60 лет. Вакцина против этого вируса технически невозможна - в лучшем случае она будет эффективной на 40%. Но это не причина не заниматься исследованиями, это лучше, чем ничего не делать. Мы не должны возлагать все надежды на вакцину. Люди, которые заражены, но не больны, способствуют выработке иммунитета. Слишком много экспертов отвергают идею того, что мы называем "стадным иммунитетом". Так что вакцина и стадный иммунитет не противоречат друг другу, они одинаково необходимы".

В день взятия Бастилии

Хотя коронавирус, похоже, находится в Европе под контролем, он всё ещё в значительной степени определяет нашу общественную жизнь. Это было очевидно на ежегодном праздновании Национального дня Франции.

Сильно сокращенная церемония была лишена обычной демонстрации военной мощи страны. Вместо этого Франция чествовала героев нашего времени: врачей, медсестер и санитаров. Редкий момент, когда они давали волю эмоциям.

За этим последовал более традиционный, но не менее впечатляющий пролёт авиации в небе над Парижем. Франция сталась Францией, несмотря на пандемию".