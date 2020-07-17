Массовый забой норок в Европе

Около миллиона норок было забито на зверофермах в различных странах Европы. Причина - распространение коронавируса.

Как пишет газета The Guardian, еще весной были зафиксированы первые случаи появления инфекции среди этих животных. На сегодняшний день COVID-19 был выявлен на зверофермах в Нидерландах, а также Испании.

Причем эксперты подозревают, что массовое заражение норок произошло от людей, а не наоборот. Однако из соображений безопасности, животных решили умертвить, чтобы ликвидировать очаги распространения вируса.

Несмотря на падение спроса на изделия из натурального меха, подсобные хозяйства по-прежнему являются довольно прибыльными и продолжают работать в некоторых странах Европы. Так, Нидерланды и Испания входят в десятку крупнейших поставщиков норкового меха в мире.