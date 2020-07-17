США направят войска в Литву

В ближайшие несколько лет США намерены направить в Литву сотни своих военных. Об этом заявил министр армии США Райан Маккарти во время своего визита в Вильнюс.

По его словам, батальон американских войск прибудет в Литву из Польши через несколько месяцев, другое подразделение будет направлено непосредственно из США для обучения в 2022 году. Литва — одна из девяти стран-членов НАТО, которые тратят на оборону не менее 2% ВВП.

Мы намерены продолжить развертывание в Литве. Из чего вооруженные силы обеих наших стран могут извлечь взаимную выгоду. Этот уровень сотрудничества, подготовки кадров, безопасности и, в конечном счете, стабильности стал возможным благодаря обязательству Литвы инвестировать более 2 % ВВП Райан Маккарти министр армии США

Литва приветствует расширение военного присутствия США на своей территории. С октября прошлого года в Литве был размещен военный батальон США с танками Abrams.

Чем больше присутствие Америки в Европе, тем безопаснее для нас, Европы в целом и Литвы Раймундас Кароблис министр обороны Литвы

Более месяца назад батальон армии США, дислоцированный в Литве, вернулся на базу в Германию. Пока неясно, на какой срок, поскольку Белый дом планирует сократить численность войск в ФРГ, перебросив их часть в Польшу. Подробной информации о передислокации своих войск Вашингтон пока не предоставил.