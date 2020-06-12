Программу «О положении Союза» ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

Изюм из булочки

“Помните “брексит”? Это была одна из самых больших проблем в Европе - до вспышки Коронавируса. Правда, Британия уже вышла из ЕС, но ведутся переговоры о том, как будут дальше складываться отношения между ними.

Эти переговоры сильно отстают от графика, и не только из-за вируса. Обе стороны обвиняют друг друга в умышленном срыве переговоров и нереалистичных требованиях.

На этой неделе Брюссель указал Лондону, что после развода тому, кто уехал из общего дома, нельзя пользоваться в нём лучшей мебелью.

Мишель Барнье, представитель ЕС на переговорах с Великобританией:

«Мы не можем позволить и не позволим Соединённому Королевству оставлять себе то, что ему хочется. Оно предпочло стать третьей страной и лишилось права пользоваться нашими благами по своему усмотрению. С нашей стороны, это просто не отвечает долгосрочным политическим и экономическим интересам Европейского Союза":

Переходный период после «брексита» заканчивается в декабре, и решение о его преодлении может быть принято только до конца июня. Брюссель дал понять, что согласился бы на продление, но правительство в Лондоне решительно против этого.

Так что Великобритания может остаться без всякой сделки с Евросоюзом, если продолжит выковыривать для себя из булочки изюм.

Без реформ не дадут денег

Из этого можно сделать вывод, что в политике нет бесплатной еды.

Эту метафору использовал на минувшей неделе еврокомиссар по бюджету, когда прокомментировал переговоры внутри Евросоюза о том, как собрать и распределить деньги на восстановление после коронакризиса.

Йоханнес Хан, еврокомиссар по бюджету:

«Деньги должны распределяться, между прочим, не как бесплатный обед, а в увязке с определенными реформами».

Иными словами: нет реформ - нет денег.

Реформа - это большое слово, оно означает перемены, а перемены не всегда легки.

Расизм в граните

Иногда нужен переломный момент, чтобы изменить старые взгляды, особенно если они высечены в камне.

После выступлений против расизма в США и Европе памятники работорговцам и колониальным правителям подверглись вандализму, были сброшены протестующими или снесены властями.

Аргумент: сегодня в наших общественных пространствах нет места для памяти о прошлых лидерах, представлявших узаконенный и системный расизм.

Похоже, что хотя бы об этом американцы и европейцы могут договориться - и это замечательно.

Потому что в политическом смысле трансатлантические отношения охладились почти до точки замерзания.

Подарок Трампа России

Ко мне присоединяется из Вашингтона Карен Донфрид, председатель Германского фонда Маршалла США, ведущего центра политических исследований.

Euronews: Трансатлантические отношения становятся всё более натянутыми с тех пор, как президентом стал Дональд Трамп. По последним сообщениям, Соединенные Штаты планируют выводить войска из Германии. Что может быть стратегическим обоснованием для этого?

Донфрид: Вы очень точно сформулировали вопрос. Много говорят о том, что присутствие американских войск в Европе долгое время было ключевым элементом стратегии сдерживания НАТО в отношении России. И если США в одностороннем порядке примут решение о сокращении этих войск, это, по мнению многих, станет подарком для России. И это поразительно, если учесть, что после незаконной аннексии Россией Крыма, суверенной части украинской территории, мы видели, как союзники по НАТО наращивают и увеличивают свое присутствие на восточном фланге НАТО. Беспокоит то, какой сигнал это посылает России, и что это означает для сдерживающей стратегии НАТО.

Euronews: Не сердится ли Трамп на Ангелу Меркель за то, что она, по сути дела, не позволила устроить саммит "Большой семёрки" в Белом доме?

Донфрид: Об этом есть много спекуляций. Никто из нас не знает. Предположительно, это произошло из-за обсуждений возможного сокращения американского военного присутствия в Европе или о перемещении войск США, размещенных в Германии, например, в Польшу. Такие дискуссии велись, но в последние месяцы ничего реального не происходило. Люди подметили интересную последовательность событий. Президент Трамп предложил провести очную встречу в рамках G7, затем канцлер Меркель первой публично заявила, что ей некомфортно было бы ехать на саммит во время пандемии Covid-19, и, похоже, как следствие президент принимает решение о войсках США в Германии. Вот о чём люди спекулируют, но на самом деле никто из нас не знает, что происходит.

Euronews: Давайте перейдем к коронавирусу. Трампа широко критиковали в Европе за то, что он объявил о выводе США из Всемирной организации здравоохранения. Неужели в Вашингтоне не понимают, что в условиях глобальной пандемии глобальное сотрудничество может быть полезным?

Донфрид: Меня не удивляет столь негативное представление президента Трампа о ВОЗ и его решение уйти из неё, потому для него она олицетворяет многосторонность. Сотрудничеством на международном уровне он предпочитает заниматься на двусторонней основе.

Многое из того, что мы обсуждали, может уйти в историю через пять месяцев - если президент Трамп проиграет выборы в ноябре.

Робот чаевых не берёт

Китайский ресторан в Нидерландах выводит правила социального дистанцирования на новый уровень. В нём обслуживают посетителей, подают еду и напитки роботы.

Некоторые называют это инновацией, другие скучают по любому личному контакту - даже через маски. А привлекательно это тем, что некому давать чаевые".