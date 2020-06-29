"Зелёные выборы" по-французски

Жанная Барсегян, избранный мэр Страсбурга AFP

Одно из новых лиц французской политики, в которой поднимается "зелёная" волна: экоактивистка Жанна Барсегян, 39-летний юрист по вопросам окружающей среды, становится мэром Страсбурга. В её возрасте Эммануэль Макрон вошёл в Елисейский дворец - Жанна Барсегян, обошедшая и кандидата от президентской партии, и кандидата от социалистов, установила другой рекорд:

"Страсбург, - говорит она, - стал самым большим городом Франции, который возглавит женщина- эколог".

Левоцентристская партия "Европа Экология Зелёные", даже не представленная в парламенте - главный победитель нынешних выборов. В её руках не только мэрия Страсбурга, но и Бордо, Безансона, Тура, Пуатье, Гренобля, а главное Лиона. Союз с "зелёными" принёс победу социалистке Анн Идальго в Париже и Мишель Рубироле в Марселе, где четверть века правили правоцентристы.

Выборы продемонстрииовали, что популярность президента Эммануэля Макрона заметно снизилась. В противовес успеху "зелёных" его партия "Вперёд, Республика!" не может похвастаться большими достижениями, а в мае она уже потеряла абсолютное большинство в нижней палате парламента.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, избранный мэр Гавра AFP

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, победивший в своём родном Гавре кандидата-коммуниста, представлял партию "Республиканцы". Но останется ли он на посту главы правительства? В последнее время французские СМИ писали о возможных перестановках в кабинете в начале июля. Филипп пока не ответил на вопрос, когда именно он намерен взглавить мэрию города, но рассказал о планах по его обустройству:

"Команда, которая у меня есть, которой я имею честь руководить, сделает всё возможное, чтобы наш горячо любимый город стал образцовым, ещё более приятным для жизни, ещё более зелёным, ещё более привлекательным. Вот такой город мы хотим построить".

Промышленный портовый Гавр Эдуар Филипп оставит в руках заместителя, пока не уйдёт с поста премьер-министра.

"Национальное объединение" Марин Ле Пен, главного оппонента Эммануэля Макрона на последних президентских выборах, одержало победу в Перпиньяне с населением в 100 тысяч челдовнек. Это самая крупная победа ультраправых на муниципальных выборах с 1995 года, когда они взяли Тулон. Марин Ле Пен назвала это "большой победой", которая станет "спусковым крючком" и покажет, что её партия может управлять крупными сообществами.

Некоторым успехом могут похвастться и социалисты, сохранившие, кроме Парижа, мэрии Лилля, Ренна, Нанта, Ле-Мана, Дижона, а также пришедшие к власти в Нанси и Монпелье.

Запомнятся эти выборы и рекордно низкой явкой - 41,6%. Это связывают с эпидемиологической ситуацией, но возросшее недоверие к ведущим политическим партиям, несомненно, также сыграло свою роль.