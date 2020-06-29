Лионские волонтеры очищают Рону от мусора

По данным Информационного центра зеленых городов Лион обладает богатейшим биологическим разнообразием среди 50 крупнейщих населенных пунктов Франции. Группа местных волонтеров из ассоциации ODYSSEUS 3.1 стремится обеспечить его лидерство в экорейтинге и дальше. Профессиональные водолазы и просто небезразличные к окружающей среде жители собираются теперь каждые выходные на берегу Роны, чтобы очистить ее акваторию от мусора

Седрик Феррера, волонтер: "Если бы каждый делал все от него зависящее, мы бы наслаждались еще более прекрасной природой, в города вернулись бы многие виды животных и растений".

Что скрывают речные воды, экологам только предстоит узнать. Предварительную работу по поиску наиболее загрязненных участков проделали спасатели.

Гийом Петит, Euronews: "Они заранее отметили места скопления отходов, а теперь помогают водолазам достать мусор с глубины от 7 до 17 метров. Катер нужен, чтобы вытаскивать из воды самые тяжелые предметы"

В этом году к очистке акватории пришлось приступить позже намеченного срока из-за карантина на фоне распространения коронавируса.

В ходе одной из предыдущих акций волонтеры достали со дна Роны 109 самокатов. На этом участке на глубине от 5 до 9 метров обнаружено около 20 велосипедов. Но вытащить их сложно - очень сильное течение, почти нулевая видимость.

Несколько часов труда, и к удивлению прохожих на набережной вырастает целая гора из довольно неожиданных предметов. Мусорный бак, дорожные знаки, тележка из ближайшего супермаркета. Между тем, волонтеры сравнивают реки с венами, ведущими к самому сердцу - океану.

Лионель Рар, глава ассоциации Odysseus 3.1: "Лион – город на воде. По своей полноводности наша Рона занимает второе место среди рек, впадающих в Средиземное море, после Нила. Наша задача – защитить их".

80% отходов выносят в океан именно реки. Сегодня Рона полна не только отслуживших транспортных средств, но и пластика. Микроскопические частицы, на которые он распадается, наносят вред рыбам и растениям и создают благоприятную среду для появления колоний новых болезнетворных бактерий.