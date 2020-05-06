Airbnb увольняет четверть сотрудников

Американская компания Airbnb, управляющая сервисом по аренде жилья, сократит четверть своих сотрудников. В руководстве прогнозируют, что выручка в этом году из-за последствий коронавируса снизится вдвое по сравнению с прошлым. Во всяком случае, число заказов в США снизилось более чем на 50%. Уволят 1900 человек, которые заняты в побочных проектах компании, не связанных напрямую с арендой.

Ди-Энн Дербин, экономист:

"Они урезают свою активность в таких областях, как инвестиции в гостиницы и люксовую недвижимость. Они проводили эксперименты в области транспорта, в том числе воздушного, а также в кинопродукции. Теперь всё это тоже урезано, занятых в этих областях работников увольняют".

В базах данных Airbnb содержится около 7 миллионов адресов. Ещё несколько месяцев назад компания находилась на подъёме, инвесторы с нетерпением ожидали первичного размещения акций, стоимость компании оценивалась в 31 миллиард долларов.

Теперь Airbnb несёт колоссальные убытки, как и все компании ,связанные с туризмом. Так, в начале апреля фирма выплатила владельцам жилья 250 миллионов долларов компенсаций за отмену заказов.