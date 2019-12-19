Airbnb победил

Онлайн-сервис аренды жилья Airbnb одержал победу в Европейcком суде.

Высшая юридическая инстанция ЕС признала компанию онлайн-платформой, а не агентством недвижимости.

Теперь европейским арендодателям не понадобится профессиональная лицензия, которую должны получать отели.

Также суд отметил, что страны ЕС не должны запрещать Airbnb, если речь не идет о борьбе с преступностью или защите пользователей.

Дело против Airbnb началось из-за жалобы французской ассоциации туризма. Она обвинила онлайн-сервис в нарушении закона о деятельности агентов по недвижимости.

Французские юридические органы обратились в Европейский суд, чтобы разобраться, нужно ли применять этот закон в отношении Airbnb.

Кроме того, власти и жители популярных у туристов городов: Парижа, Лондона и Барселоны, жалуются, что сервис обостряет проблему нехватки жилой недвижимости.

Но Европейский суд пришел к выводу, что Airbnb не влияет на стоимость аренды жилья, представленного на ее сайте.