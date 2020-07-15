"Укрепить единство нации" и поддержать медработников: что пообещал новый французский премьер?

Укрепить единство нации и сделать борьбу с безработицей "абсолютным приоритетом" нового правительства пообещал в программном выступлении перед депутатами Национальной ассамблеи премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Во вступлении он обрисовал проблемы, которые пришлось решать в течение предыдущих двух лет президентства Эммануэля Макрона, а именно: непростую ситуацию на рынке труда, недостаточную эффективность государственных служб, отсутствие экономического суверенитета, недостаточные усилия по экологической трансформации общества и неудовлетворительный уровень социальной защиты населения.

Помочь молодёжи закрепиться на рынке труда

Жан Кастекс пообещал в ближайшие полтора года стимулировать рынок труда, в частности, выдавать тем, кто подписывает свой первый контракт или овладевает пользующимися спросом профессиональными навыками, премию за трудоустройство в размере 4 тысяч евро в год. В целом планируется выделить средства на то, чтобы поощрять предприятия заключать контракты с теми, кому меньше 25 лет.

Два месяца карантина больнее всего ударили по молодым специалистам и стажёрам, многим из которых указали на дверь в условиях частичной занятости. "Мириться с такой ситуацией нельзя", - заявил Кастекс.

Экономический суверенитет и "зелёные технологии"

Другой важной мерой правительства новый премьер-министр назвал обеспечение экономического суверенитета. 100 миллиардов евро будут выделены на восстановление жизнедеятельности наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса регионов и территорий.

40 миллиардов из них пойдут на стимуляцию производства, поскольку, как подчеркнул Кастекс, Франция достигла "недопустимого уровня зависимости от экспорта". Еще 20 миллиардов должны финансировать госпрограммы по термоизоляции зданий и внедрению "зелёных" технологий, а также по меры, поощряющие граждан пользоваться велосипедом. Для этого правительство намерено составить список из 300 приоритетных кварталов, которые до конца 2021 года послужат экспериментальной площадкой для остальной Франции.

Солидарность и помощь здравоохранению

Ряд мер, в соответствии с призывом "укрепить единство нации", ослабленное движением протеста "жёлтых жилетов", манифестациями против пенсионной реформы, неравными для граждан условиями карантина, коснутся наиболее нуждающихся.

Так, студенты из семей с низким доходом получат в сентябре приуроченную к началу учебного года единовременную выплату в 100 евро. Им также будут гарантированы обеды в университетской столовой с фиксированной ценой в 1 евро.

Еще 6 миллиардов евро правительство намерено выделить сотрудникам здравоохранения, приложившим героические усилия в борьбе с эпидемией коронавируса. Их следует прибавить к 8 миллиардам, уже направленным на повышение зарплат младшего и среднего медицинского персонала, и 13 миллиардам, который пойдут на покрытие долга государственных больниц.

"У нас впереди 600 дней на то, чтобы дать Франции новый импульс", - заключил премьер-министр.