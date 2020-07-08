Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Франция

Франция держит руку на пульсе, но готовится ко второй волне

Комментарии
 Марфа Васильева
euronews_icons_loading
Франция держит руку на пульсе, но готовится ко второй волне
Авторское право  Goeffroy van der Hasselt/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Размер текста Aa Aa

300 тысяч тестов на коронавирус в неделю и два миллиона с момента завершения карантина: Франция держит руку на пульсе развития эпидемии, заверил в среду Жером Саломон, глава Генеральной дирекции здравоохранения. На сегодня, по данным властей, на территории республики зафиксированы 90 очагов заражения; более 7,5 тысяч человек остаются в больницах с диагнозом Covid-19, 538 из них - в отделениях реанимации.

"Следует готовиться к новому витку эпидемии или даже второй волне, - заявил Саломон в среду в интервью газете "Фигаро". - Необходимо понять, что от нашего поведения зависит, вернётся эпидемия или мы сможем её избежать. Каждый должен соблюдать меры индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию, носить маски, особенно, в ситауции тесного контакта или в закрытом пространстве".

В свою очередь, новый премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что власти Франции разработали план повторной самоизоляции в случае второй волны. При этом, режим самоизоляции "не будет носить абсолютный характер, учитывая последствия такого карантина для экономики и общества; речь идет о точечных мерах", - подчеркнул новый глава правительства.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube