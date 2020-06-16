Франция стремится к "санитарной независимости"

Франция вернёт на свою территорию производство многих медицинских препаратов: об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон. По его словам, в условиях изоляции — если к ней придётся прибегнуть вновь — страна рискует остаться без важных медикаментов, которые сейчас в Европе не производятся.

Президент подчеркнул, что это не означает отказа от международного сотрудничества. Например, вакцина против коронавируса должна быть доступна любому, независимо от того, кто её произведёт:

"С моей точки зрения, вакцина должна стать глобальным общественным достоянием. Очевидно, что усилия по её разработке необходимо поддерживать. Это логично, но при этом нужно совместными усилиями избежать любых задержек, избежать ситуации, когда та или иная страна, особенно из числа развивающихся, окажется без доступа к найденному лекарству".

Макрон посетил во вторник французскую компанию Sanofi, одну из крупнейший фармацевтических корпораций мира. Месяц назад разразился скандал: исполнительный директор Пол Хадсон заявил, что первым вакцину получит тот, кто больше в неё вложит. А как раз до этого США инвестировали во французскую корпорацию 30 миллионов долларов.

Хадсон был вынужден извиниться: он заявил, что его слова не следовало понимать буквально, они были скорее призывом к Европе активнее участвовать в разработке. Руководители Sanofi приезжали в Елисейский дворец — лично уверить президента в том, что вакцина будет доступна любому.

Аннелиз Боржес, Euronews:

"Французский президент уже долгое время говорит о том, что вакцина от ковида должна стать 'глобальным общественным достоянием', что её как можно скорее сделать доступной для всех и бесплатно. Но пока многие выражают обеспокоенность потенциальными проблемами с поставками, учёным всё ещё предстоит создать работающий препарат".