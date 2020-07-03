Франция: "смена правительства - в порядке вещей"

Назначив 55-летнего Жана Кастекса во главе правительства, президент Республики снова встает у руля, чтобы повести Францию по "новому пути", обещанному им в оставшиеся два года мандата, отмечают французские СМИ.

Бывший соратник экс-президента Николя Саркози, а ныне - мэр городка Прадес в Восточных Пиренеях, этот член правоцентристкой партии "Республиканцы", исповедует идеи социального голлизма.

По мнению члена правящей партии "Вперёд, Республика!" и депутата Национальной ассамблеи от департамент Ивлин Натальи Пузырефф, случившееся в эту пятницу - в порядке вещей: "Не думаю, что это связано с местными выборами. В течение последних двух лет неоднократно говорилось, что следует перевернуть страницу и открыть новую главу реформ. На повестке дня стоят вопросы, на которых следует сосредоточиться, как, например, социальная защита и смена приоритетов в системе здравоохранения, включая открытие отделений для пожилых людей. Мы должны также сосредоточиться на вопросах защиты окружающей среды. Поэтому, события сегодняшнего дня - совершенно нормальны, когда меняться, как не сейчас?"

После того, как в пятницу утром стало известно, что действующий глава правительства Эдуар Филипп подал в отставку, а президент Республики не попросил его сформировать новый кабинет министров, наблюдатели заговорили о том, что отныне Филиппу придётся сосредоточиться на роли мэра Гавра. В минувшее воскресенье он был переизбран на этот пост c результатом более 50 % голосов.

Жан Кастекс должен занять место Филиппа в Матиньонском дворце уже во второй половине дня пятницы и сформировать новое правительство в ближайшие дни.