Программу «О положении Союза» ведёт в Брюсселе Джоанна Гилл:

"Жизнь в Европе постепенно становится похожей на нормальную. Здесь, в Брюсселе, как в обычные времена люди жалуются на бельгийскую погоду.

Многие из нас уже могут навещать в других странах своих близких и любимых, но некоторым семьям всё ещё не разрешено воссоединяться.

Неженатые пары, разделенные после закрытия границ, выражают свои чувства в социальных сетях. Даже еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханнсон поддержала хэштег «Любовь – это не туризм».

Душераздирающую историю разлуки мы слышали от одной американки. Ирландский отец ее будущего сына добивается от посольства США в Дублине разрешения приехать в Америку к рождению своего первого ребенка:

"Меня зовут Корси Крамплер. Я из Техаса, я беременна 38 недель и 2 дня. Вот уже полтора года у меня есть партнёр по имени Шон. Мы начали встречаться в январе 2019 года. У нас "удалённые" отношения. Он в Ирландии.

Мы запросили визу К1 в феврале, а затем в марте произошла вспышка коронавируса.

Американское посольство в Дублине объявило в начале, что Шону можно будет приехать сюда ко мне на рождение ребёнка. Но потом посольство сказало: «На самом деле у вас нет на это права, это было недоразумение".

То, что Европа делает исключения даже для бездетных пар, - это огромный шаг в правильном направлении. Почему США не могут последовать её примеру?

Ещё в марте я думала, что, может быть, запреты на поездки не затронут нас вообще. Я рассчитывала, что Шон всё ещё сможет приехать в конце мая, начале июня, не позднее середины июня.

Теперь я просто надеюсь, что когда ребенок родится, и мой партнёр станет отцом гражданина США в возрасте до 21 года, то в соответствии с заявлением от 14 марта 2020 самого Дональда Трампа, нам будет предоставлено исключение. Это всё, на что я надеюсь в данный момент.

Если для нас не отменят запрет на поездки, я не знаю, когда мой сын встретится с отцом.

Американское правительство заставит меня стать матерью-одиночкой. Оно решило за меня, что иметь семью мне не обязательно.

Я на 9-м месяце беременности, я лезу из кожи вон, чтобы уговорить чиновников. Но этим людям всё равно, им безразличен мой ребенке, им нет дела до моей семьи".

Как мы можем предотвращать вспышки, подобные коронавирусной? Новый доклад ООН связывает продолжающееся разрушение окружающей среды с постоянным потоком болезней, которые могут передаваться от животных к человеку. Пренебрежение природой может иметь серьёзные последствия для нашего здоровья и экономики. Об этом я спросила одного из авторов доклада профессора Дилию Грейс.

Вы сказали, что правительства устраняют симптомы пандемии, но не исходные причины. Так что нужно сделать?

Дилия Грейс: Исходные причины, это то, как люди взаимодействуют с животными, которых они держат, с дикой природой и окружающей средой. Мы часто это делаем грубо и неправильно, чем способствуем возникновению болезней. Но это можно делать и более безопасно. Например, поддерживать районы, где существует минимальный контакт между людьми и дикой природой, обеспечивать в них адекватное биологическое разнообразие. Потому что когда у вас много разных животных в естественной среде, они имеют тенденцию растворять патогенные организмы. Можно управлять сельским хозяйством так, чтобы повысить его продуктивность и уменьшить вероятность контакта фермерского скота и птицы с дикой природой. Вот некоторые из способов, которыми мы могли бы снизить риск в системах.

Как бы вы посоветовали тем, кто принимает решения, защищать нас от будущих вспышек?

Дилия Грейс: Ключевая рекомендация нашего доклада в том, что нам нужно принять принцип "единого здоровья". Это значит, что медицинское здоровье, здоровье животных и окружающая среда работают вместе, чтобы снизить риск в наших продовольственных системах названными нами способами с целью предотвращения будущих пандемий. Безусловно, мы находимся в кризисе, поэтому мы должны реагировать на кризис. Необходимы инвестировать в предотвращение болезней, вакцины и диагностику. Пандемии случаются всё чаще, с тех пор, как мы стали их измерять. И если мы не изменим способы нашего взаимодействия с сельским хозяйством и окружающей средой, они будут приходить и дальше.

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