Сафронов считает, что его "прессуют как журналиста"

Иван Сафронов считает, что оказался в Лефортово из-за своих публикаций, сказал в интервью Euronews его адвокат Олег Елисеев. Союз журналистов России направил запрос в ФСБ с просьбой прояснить, связано ли дело с журналистской деятельностью Ивана.

«Иван связывает свое задержание со своей журналисткой деятельностью. Он говорит, что, если быть дословным "прессуют как журналиста", - сообщил Елисеев. - Все сведения о временном интервале, в котором якобы произошло какое то преступления укладываются в тот период времени, когда он был журналистом».

Бывший главный редактор «Коммерсанта» Михаил Михайлин подчеркивает, что в те годы Иван не имел и не мог иметь доступа к гостайнам. «Он писал про военно-стратегическое сотрудничество России и других стран, может быть кому-то когда то где то он перешел дорогу. Когда Иван устраивался в «Роскосмос», его несколько раз проверили, есть ли претензии к нему со стороны спецслужб. И если Ивана взяли на работу, на должность советника «Роскосмоса» то, наверное, претензий к нему не было», - сказал он.

Ранее «Роскосмос» заявил, что арест не связан работой Сафронова в компании. Кремль утверждает, что не связан он и с журналисткой деятельностью.

Галина Полонская, журналист Euronews в Москве:

«Пока дело Ивана Сафронова – одно сплошное белое пятно. И многие его обстоятельства могут так и остаться под грифом "совершенно секретно".

Многие СМИ опубликовали передовицы в поддержку Ивана Сафронова, звучат призывы журналистов сделать этот процесс максимально прозрачным. Дмитрий Песков заявил, что ориентироваться на мнения отдельных представителей СМИ при определении того, в каком режиме должен проходить процесс было бы неверным. Обвинения, скорее всего в закрытом режиме, должны быть предъявлены Сафронову в понедельник»