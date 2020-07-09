Президент Польши обвинил Германию во вмешательстве в выборы

Польша обвиняет Германию во вмешательстве в президентские выборы. Варшаве не понравились статьи в ряде немецких СМИ, в которых высказывалась критика в отношении идущего на второй срок президента Анджея Дуды. Вот, что заявил сам Дуда на одном из предвыборных митингов:

"Недавно газета Die Welt опубликовала статью своего варшавского корреспондента. Так вот в этой статье говорится, что мой соперник на выборах Тшасковский будет лучшим президентом для страны, поскольку он против того, чтобы Польша просила компенсацию у Германии за Вторую мировую войну".

Помимо этого Дуда обрушился с обвинениями на польский таблоид Fakt. Издание тоже критиковало политику действующего президента. По словам Дуды все объясняется тем, что таблоид принадлежит немецкому новостному концерну Axel Springer. На этом фоне польский МИД даже вызвал посла ФРГ для разъяснений.

Напомним, что в конце июня в Польше прошел первый тур президентских выборов. Лидером голосования стал Анджей Дуда. Он набрал 41% голосов. Его главный соперник - мэр Варшавы Рафал Тшасковский набрал 30%, но согласно опросам, сейчас активно сокращает разрыв. Второй тур выборов намечен на 12 июля.