В Австрии наметился рост чила заражений COVID-19

После снятия мер самоизоляции в некоторых регионах Австрии - в Каринтии и на севере страны - наметился рост числа заражений COVID-19.

В этой связи австрийские власти режили ужесточить меры контроля. Там, например, ношение масок вновь станет обязательным в общественных местах, особенно это касается ресторанов и кафе.

"Мы заметили, что перед ресторанами часто находятся люди, которые не носят масок и не соблюдают социальную дистанцию. Но мы должны следить за тем, чтобы предписания все-таки соблюдались", рассказал глава округа Филлах-Ланд на юге Австрии.

Также с сегодняшнего дня Австрия усилит контроль на своих восточных границах со Словенией и Венгрией. По словам канцлера Себастьяна Курца, туда будет направлено дополнительно почти 2000 полицейских, в задачи которых будет входить усиление пограничного режима, например, проверка пассажирских автобусов.

С учетом новых вспышек COVID-19 на Балканах, гражданам Австрии также будет рекомендовано воздержаться от поездок в этот регион, а также Румынию, Болгарию и Молдавию.