Иван Сафронов отправлен под стражу до 6-го сентября

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста газет Коммерсант и Ведомости и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова до 6 сентября. Журналисты из разных СМИ в знак протеста вышли с одиночными пикетами к зданию главного управления ФСБ на Лубянке.
Всех, кто разворачивал плакаты с призывами освободить Ивана моментально задерживали.
Кирилл Кривошеев, журналист «Коммерсанта», бывший коллега Ивана Сафронова: "Эксклюзивы, которые добывал Иван не добывал больше никто, и это – профессиональный долг журналиста, добывать информацию, чувствительную, важную, учитывая как работал Иван разумеется его работа могла разозлить".
Журналисты Коммерсанта в заявлении в поддержку Ивана Сафронова назвали абсурдным.
Подозревать Ивана Сафронова в измене Родине абсурдны, написали его коллеги из влиятельной ежедневно газеты. Они напомнили о том, как он пришел в издание, по сути, на место отца, известного военного обозревателя, погибшего в 2007. И о том, как уходил.
Из Москвы передает журналист Euronews Галина Полонская: "Год назад Иван Сафронов был уволен из "Коммерсанта" после статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. Тогда в знак протеста из газеты ушли 11 журналистов".
Сафронов писал про армию и космос, про секретные награждения высокопоставленных лиц, блестяще поднимал самые острые темы.
Глеб Черкасов, бывший замглавреда "Коммерсанта", который год назад тоже ушел в знак протеста, не сомневается, что этот арест связан с журналистской деятельностью Ивана: "Это – следствие его журналисткой деятельности. И это – очень неприятный знак для всего журналистского сообщества. Я думаю, что это желание, чтобы никогда больше в голову никому не пришло этим заниматься, больше чем переписывали пресс релизы".
ФСБ заявило, что Сафронов, собирал и передавал одной из спецслужб страны-члена НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Сафронов к закрытой информации доступа не имел и что в порядочности его он не сомневается.
Иван показания на допросе давать отказался. По статье о государственной измене ему может грозить до 20 лет тюрьмы.
Официальные обвинения будут предъявлены через неделю.