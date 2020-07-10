Борьба за сторонников проигравших

В Польше в воскресенье состоится второй тур президентских выборов.

В первом действующий глава государства Анджей Дуда уверенно обошёл всех соперников. Но теперь разворачивается борьба за голоса тех, чьи кандидаты выбыли из гонки. Например, правый "конфедерат" Кшиштоф Босак заявил, что ни один из участников второго тура не заслуживает его поддержки.

Конрад Карлович Беркович, партия "Конфедерация":

"Мы официально не поддерживаем ни одного из кандидатов. Ответственность за выбор ложится на наших избирателей — определённо это самые разумные избиратели в Польше, и они справятся с принятием решения".

Соперник Дуды — мэр Варшавы Рафал Тшасковский — уверенно сокращает разрыв, рассчитывая на голоса молодёжи, поддержавшей в первом туре левоцентриста Шимона Холовню.

Мачей Пикор, Polska 2050:

"Многие сторонники Холовни не знают, кого выбрать во втором туре, и они не хотят выбирать меньшее из двух зол. Но из нас многие наверное выберут такое зло — то есть, Рафала Тшасковского".

Довольно высокие, хоть и не победные, результаты "альтернативных" политиков — Босака и Холовни — дали политологам повод утверждать, что польские избиратели за 15 лет устали от однообразного противостояния "Права и справедливости" и "Гражданской платформы", хотя в этот раз выбор оказался всё тем же.

Лукаш Стах, политолог:

"Если сторонники Холовни решат пойти на участки, то это увеличит шансы Тшасковского. Но если они останутся дома, а голосовать отправятся сторонники Босака, то возрастут шансы действующего президента".

Оба кандидата не скупятся на щедрые обещания и отправились в агитационные поездки сразу же после окончания первого тура.

Лешек Каблак, Euronews:

"По данным опросов, соперничество будет жёстким, победителя может определить разница меньше чем в 3%. Президентом Польши станет тот, кто сможет обратить на свою сторону неопределившихся избирателей и сторонников других кандидатов".