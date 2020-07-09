Нотр-Дам: восстановить, как было

Волонтёры со всего мира в составе организации "Плотники без границ" объединились, чтобы доказать: экономически и технически целесообразно вручную восстановить конструкцию крыши собора Парижской богоматери в традициях действовавшмих много веков тому назад. Это решение стало бы также наиболее экологичным из всех возможных.

Фредерик Эпо, сотрудник Национального центра научных исследований Франции, говорит:

"Средневековые каркасы были делались именно в такой технике. Те, что были сделаны для Нотр-Дама, продержались восемь веков; а есть также каркасы, созданные при помощи той же техники, которые простояли и тысячу лет Поэтому доказывать договечность и эффективность этой техники уже не требуется. Тем более, если сравнить это с бетонными или металлическими конструкциями, о которых мы даже не знаем, простоят ли они лет двести".

Пробный проект реализуется недалеко от Эрменовиля в Нормандии на севере Франции. "Плотники без границ" берутся восстановить крышу Собора Парижской богоматери из дерева такой, какой она и была построена много веков назад.

"Менее чем за неделю 25 профессиональных плотников полностью построили одну из секций нефа Нотр-Дама, в точности такой, какой она была до пожара. Всего за неделю. Таких секций, как мы знаем, всего 25. И нетрудно подсичтать, что можно уложиться во вполне разумные сроки. Конечно, в структуре Нотр-Дама есть не только секции нефа, но уже можно получить представление о том, что это вполне осуществимо, рассеять все сомнения и дезинформацию", - говорит этнолог Франсуа Калам, основатель организации "Плотники без границ". Он работает в министерстве культуры Франции.

В четверг стало известно: Президент Франции Эмманюэль Макрон также придерживается мнения о том, что шпиль Ноьтр-Дама сгоревший при пожаре в апреле 2019 года, и другие пострадавшие части собора следует восстановить в первозданном виде. источники в Елисейском дворце сообщили, что пезидент в целом одобрил план, предложенный архитектором Филиппом Вильнёвом. Он предусматривает восстановление собора в соответствии с его прежним обликом.