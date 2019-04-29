Нотр-Дам: «Нужно больше плотников!»

Более 1100 архитекторов и учёных призывают президента Франции не спешить с реконструкцией собора Парижской Богоматери. Эммануэль Макрон сразу после пожара объявил, что Нотр-Дам будет восстановлен «ещё краше, чем был» в течение пяти лет.

Эксперты призывают главу государства не делать памятник архитектуры заложником политики. Историки и специалисты требуют время на то, чтобы оценить состояние древней церкви и решить, как именно стоит восстанавливать её.

Модель рухнувшего шпиля Reuters

Но самое главное даже не в этом: в течение пятилетки во всей Франции может просто не найтись достаточно квалифицированных рабочих — кровельщиков, каменщиков, плотников.

Профессии это далеко не самые престижные, и ассоциации, где таких специалистов обучают, жалуются на низкий приток новых рук:

Жан-Клод Белланже, глава ассоциации Compagnons du devoir:

«О наших профессиях сейчас почти ничего неизвестно. Современная публика практически не представляет даже, что такие специалисты вообще существуют. Разные телешоу рекламируют булочников, поваров — вот у них нет проблем с притоком новой силы».

Студенты Compagnons du devoir Reuters

По словам экспертов, для восстановления Нотр-Дама не хватает нескольких сотен специалистов. Найти и обучить их в течение пяти лет практически нереально; реконструкцию собора как раз и можно было бы использовать для популяризации непрестижных профессий.