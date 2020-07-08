Ангола: секреты стойкости

_Как в условиях кризиса Ангола мобилизуется на спасение экономики и сохранение инвестиционной привлекательности? _

Пандемия продолжает шествие по планете, на этом фоне Анголе удается эффективно сдерживать вирус благодаря введенным в стране мерам: это и карантин, и ношение средств защиты, и строительство полевого госпиталя на промышленной площадке в рекордно короткие сроки.

На сегодняшний день, по данным ВОЗ, от ковида в Анголе погибли 19 человек из 30-миллионного населения (для сравнения, в Канаде, стране с сопоставимым населением, вирус убил почти 9 тысяч инфицированных). Некоторые наблюдатели утверждают, что Ангола сегодня - самая безопасная в плане санитарной ситуации в Черной Африке. Антониу Энрикеш да Силва, директор Агентства по продвижению инвестиций и экспорта, рассказывает: "Мы должны сравнить себя со странами, которые близки, которые похожи на нас с точки зрения реалий, проблем, с которыми они сталкиваются. Глядя на нашу ситуацию, мы можем однозначно сказать, что стратегия в отношении коронавируса была в Анголе успешной. Со всей скромностью заявляю, что мы преуспели, так как скрупулезно, методично выполняли указания правительства".

Да Силва не скрывает, что гордится достижениями: "Я очень горжусь тем, что было сделано в Анголе во время кризиса. Но я также очень горд достигнутым за 2 последних года, тем, как мы вернули Анголу на путь развития. В обществе живет надежда. Благодаря усердной работе, честности, избавлению от коррупции, мобилизации усилий ставка на прогресс стала не просто сформулированной властями целью, но поистине общенациональной задачей".

Пережить пандемию и кризис стране помогают предприниматели, которые демонстрируют новаторский подход и креативность. Fazenda girassol - одно крупнейших фермерских хозяйств в стране. Из-за локдауна и резкой остановки импортных поставок компания пересмотрела всю производственную и распределительную цепочку. Директор цифровой платформой фирмы Франсишка Душ Сантуш Даниэл говорит о взрыве спроса: "За время пандемии у нас появилось 4 тысячи новых клиентов!"

Такого притока никто не ожидал. Однако благодаря слаженности действий персонала спрос удалось удовлетворить. Это позволило компании с оптимизмом смотреть в будущее, делая ставку на устойчивые и долгосрочные решения. "Мы инвестировали 10 миллионов долларов в производство тропических фруктов, таких как бананы и папайя, - рассказывает руководительница предприятия. - Наша цель - удовлетворить спрос на национальном рынке, а также иметь возможность экспортировать".

Агросектор ставит и на растущий спрос извне. Неслучайно: Ангола входит в пятерку стран мира с самым высоким потенциалом в сельском хозяйстве. Антониу Энрикеш да Силва обращает внимание: "У нас около 53 миллионов гектаров пахотных земель, а в работе находятся 4 или 5 миллионов. Так что да, потенциал огромен. Это дает интересные возможности обществу, уже представленным у нас компаниям, а также инвесторам".

В последние годы власти и бизнес проделали большую работу по улучшению делового климата с прицелом на диверсификацию экономики. Задача - меньше зависеть от нефти. На этом фоне особенно важно сохранять доверие инвесторов, подчеркивает Антониу да Силва: "Частные предприниматели, инвесторы должны приехать в нашу страну и увидеть своими глазами, что Ангола - это не только потенциал, что мы очень усердно работаем над развитием наших институтов, делая ставку на стандарты, которые являются референтными для инвесторов, указывают на хорошие возможности развивать у нас проекты".

Использовать потенциал: агросектор Анголы лишь один из примеров, страна располагает огромными активами для привлечения инвесторов - будь то водные ресурсы или туризм.