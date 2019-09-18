Ангола ждет любителей природы

Очередной выпуск программы "Бизнес в Анголе" приглашает в провинцию Маланже к северу от Луанды. Это место - настоящие средоточие природных памятников.

... Водопад Каландула - одна из главных природных жемчужин Анголы, расположен в 400 км к северу от столицы, Луанды. Во время своей максимальной полноводности – с июня по август – водопад стремительно низвергается со стометровой высоты мощнейшим 600-метровым потоком. Это второй по величине водопад Африки после Виктории, и от него невозможно оторвать взгляд.

Туристический потенциал этого места владелец единственной в окрестностях гостиницы оценивает как бескрайний. По словам Франсишко Фаиска, сейчас - самое время делать вложения в развитие инфраструктуры близ водопада: "Инвесторам стоило бы сделать ставку на этот район, здесь можно развить целое туристическое направление. И вместо одного отеля вокруг водопада легко разместились бы и три, и пять".

Наш следующий собеседник - Мишель Амон, француз, давно живущий в Луанде. Этим летом он пригласил родственников ближе познакомиться с Анголой. Начав с провинции Маланже.

"Водопад Каландула просто великолепен. - говорит Мишель. По-другому не скажешь. Очень красивое место, как и многие другие уголки Анголы. Сегодня мы собираемся посмотреть речные пороги Кванзы, а потом отправимся к валунам "педраш неграш".

Черные валуны - достопримечательность национального масштаба. Гигантские камни темного цвета почитаются ангольцами: по легенде, на одном из камней оставила след ноги королева Зинга Мбанди Нгола, которая в 17 веке боролась с португальскими колонизаторами.

Еще одна масштабная достопримечательность провинции Маланже - новая плотина Лаука. Она входит в состав каскада на реке Кванза, имеет глубину 150 метров и протяженность более 30 километров.

Моно Катусевана, руководитель строительного проекта, убежден: "Туристический потенциал региона огромен, здесь абсолютно нетронутые флора и фауна, здесь есть горы, здесь можно рыбачить, кататься на водных лыжах".

На севере провинции Маланже расположен национальный парк Кангандала и заповедник Луандо. Они были созданы для охраны редких антилоп, в том числе и гигантской черной саблерогой антилопы - символа Анголы.

Педру Важ Пинту, координатор проекта по спасению антилоп, 16 лет занимается наблюдением за состоянием оставшихся особей, которых осталось всего несколько сотен: "Я вижу огромные возможности для массового туризма в нашем национальном парке. Считаю жизненно важным познакомить с гигантской антилопой широкую аудиторию - от школьников и туристов до политиков, принимающих решения....Через территорию заповедника протекают реки, здесь живут бегемоты, львы, те же самые гигантские антилопы. Туристический потенциал этого места не переоценить. Сюда можно приехать на неделю и наблюдать за животными".

Провинция Маланже приглашает к увлекательным путешествиям и экскурсиям: вы пройдете километры нетронутой территории и увидите редких животных.