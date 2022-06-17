Ангольский Мосамедиш взялся за старое

Программа "Исследуя Анголу" приглашает в Мосамедиш. Этот город служит воротами в пустыню Намибе на юго-западе страны и одновременно является одним из важных портов. Сегодня Мосамедиш переживает настоящий Ренессанс - от усилий по построению инклюзивной городской среды до изменения облика фасадов.

Ставка на местное

Вдохновитель и руководитель этой большой стройки - Эма Самали да Сильва, вице-губернатор провинции Намибе. "Начальный этап программы опирается на стратегию по созданию в Мосамедише инклюзивной коллективной среды, - рассказывает она. - Мы начали с работы над фасадами в историческом центре. На помощь приходят малые местные предприятия".

Хорошо забытое старое

В рамках преобразований да Силва, архитектор по образованию, стремится дать новую жизнь старым зданиям и помещениям – таким, как городской культурный комплекс, он десятилетиями оставался недостроенным. В нем, рассказывает женщина, есть и технические помещения, и галерея, и кинотеатр. "Кинотеатр ждал возможности проводить показы с 1974 года", - уточняет она.

Тогда строительство было прервано гражданской войной, сегодня власти планируют, наконец, завершить проект.

Красивый дом для каждого

Муниципалитет стремится привлечь как можно больше людей, мобилизуя целую армию маляров, они будут обновлять фасады зданий и домов по всему городу. Tokamak Teto Associados - одна из компаний, занимающихся этой работой. Иногда специалистам приходится преодолевать нежелание на местах. Ее представитель отмечает: "Когда местные жители видят бригаду, работающую над их домом, они порой немного шокированы. Но самое главное - это диалог. Люди начинают понимать, зачем мы обновляем облик зданий и помещений".

Уличные художники, такие как Йоханнес Силаш и Паулу Даниэль, также участвуют в акции. "Наша цель - сделать так, чтобы провинция продолжала развиваться, чтобы была всегда красивой, а художники выражали бы себя все больше и больше, - говорит Паулу. - Мы хотим придать жизнь этим стенам, хотим, чтобы наша культура отражалась на всех фасадах города".

Йоханнес показывает последнюю работу: "Мы рисуем фреску, которая должна вызвать сильные эмоции. На ней изображен мальчик, пьющий воду с земли". Это - символ засухи, от который страдает юг Анголы.

Помимо развития культурных проектов, обновление города предполагает и создание рабочих мест. Так, местное лакокрасочное производство расширило штат. "Мы можем привлечь людей из числа безработных, ведь искусство - это тоже работа. Мы можем привлечь людей из бедных слоев. С таким разнообразием подходов к культуре город только выиграет", - считает Паулу.

В выигрыше - и пляжная инфраструктура. Жесткие зонтики и киоски там стали более красочными.

"Мы делаем наш город ярче, динамичнее, привлекательнее - и для тех, кто хочет заняться здесь бизнесом, и для тех, кто приезжает как турист", - рассказывает да Силва.