Ангола экспортирует "кудуру"

Вы слышали о "кудуру" (kuduro)? Если нет, то знакомство с этим музыкальным течением и одноименным танцем, рожденным в Анголе - не за горами. Ритмы ангольской столицы, Луанды, завоевывают планету. Н__аши журналисты познакомились с создателем "кудуру" и поговорили с молодыми музыкантами, которые в числе прочего играют и за пределами Анголы.

... Тони Амаду в Лунаде - настоящая звезда. Чтобы ближе познакомиться с жанром "кудуру", он пригласил журналистов Euronews в небольшое "турне" по пригородам Луанды: там "кудуру" танцуют, кажется, в каждом квартале.

Итак, как родился этот жанр? Тони Амаду вспоминает: "Я был вдохновлен фильмом Жан-Клода Ван Дамма, там есть сцена, где он пьян. И он совершает вот такие движения (показывает). В результате я написал музыку. "Кудуру" превратился в проект, мы привлекли к нему музыкантов, стали развиваться. Исполнители "кудуру" - это люди из пригородов, небогатых кварталов, они занимаются музыкой, чтобы подняться по социальной лестнице".

Рожденный в Луанде танец быстро завоевал популярность и в других бывших португальских колониях, а также в самой Португалии. Тони Амаду с интересом следит за творчеством молодых "кудуристов", среди них - исполнитель, работающий под псевдонимом Karliteira. Он объясняет популярность жанра так: "Кудуру"помогает чувствовать себя лучше вне зависимости от объема имеющихся проблем. Музыка дает заряд оптимизма, энергии, в этом весь секрет".

Студийные записи "кудуру" представляют определенную сложность. Почему? Рассказывает продюсер звукозаписывающей студии в Луанде Нуно Телло: "Мы не можем связать "кудуру" с каким-либо конкретным инструментом, записать музыку только с ударными не получается. В итоге однажды мы взяли за основу ритмы "электро". Получилось что-то, напоминающее звучание карнавального шествия, что перекликается с нашими традициями".

Праздничная атмосфера, быстрые ритмы, часто грубоватые тексты и спонтанная хореография: для жителей Анголы "кудуру" - это способ раскрыть свое "я", показать миру душу, энергию, оптимизм народа. Неслучайно к "кудуру" с таким интересом прислушиваются и за пределами страны.

Исполнитель, работающий под псевдонимом Preto Show, только что побывал на гастролях в Нидерландах: "Я не ожидал, что публика там так заинтересуется ангольским "битом", - заметил он. - А интерес был огромный! Сегодня нас, безусловно, больше знают за пределами Анголы, знают и ценят - мы экспортируем наш стиль, наши музыкальные традиции в другие регионы, расширяем, скажем так, горизонты!"