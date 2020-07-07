С юбилеем, сэр Ринго Старр!

Сэру Ринго Старру - 80! Поздравления юбиляру летят со всех концов света.

Ричард Старки, сын пекаря, родился в Ливерпуле. Ребенком он часто болел, поэтому так и не смог окончить школу. В состав ливерпульской четверки Старр попал в 1962 году по личному приглашению Джона Леннона и вместе с битлами к нему пришла мировая известность. В 70-е годы после распада группы как и другие участники Ринго Старр начал сольную карьеру.

В обычное время в свой день рождения барабанщик "Битллз" закатывает грандиозную уличную вечеринку в Лос-Анджелесе. Но в этот раз в планы музыканта вмешался коронавирус. Свой юбилей Старр отменит масштабной онлайн-вечеринкой с концертом на YouTube.

Участие в нем примут его бывший коллега по Биттлз Пол Маккартни, певица Шерил Кроу, гитарист группы All Starr Band Джо Уолш, Бен Харпер и ряд других музыкантов.

Во время концерта будет вестись сбор средств, которые будут пожертвованы в различные фонды, в том числе Black Lives Matter Глобальная Сеть, Фонд Дэвида Линча, фонд поддержки музыкантов MusiCares и Фонд за Чистую Воду WaterAid.

Размышляя о своей жизни, Старр однажды сказал: "Я не смотрю на нее слишком серьезно, у дороги, которую я выбрал, было много тропинок, но я здесь и сейчас".