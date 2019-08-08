50-лет назад "Beatles" перешли через дорогу

Легендарная ливерпульская четверка уникальна во многом. По всему миру распевают хит про желтую подводную лодку, ЮНЕСКО учредила Всемирный день "Beatles". А сегодня миллионы фанатов еще и празднуют знаменитый переход группы через дорогу. Ровно 50 лет назад фотограф Йен Макмиллан запечатлел этот момент на пленку. Снимок на Abbey Road стал обложкой культового одноименного альбома.

Легендарная студия Abbey Road существует по сей день. Ее здание - одно из главных мест паломничества поклонников

Любимым музыкантам многочисленные туристы подражают и полвека спустя. Чему не рады лондонские автомобилисты. Фанаты то и дело замирают на "зебре". Фотосессия самих "битлов" длилась всего 10 минут. Тогда полиция специально перекрыла для них дорогу.