В основу нового документального фильма о легендарной британской рок-группе The Beatles войдут неизданные ранее видео и аудиозаписи. Режиссёром ленты станет создатель знаменитой кинотрилогии "Властелин колец" Питер Джексон.

По словам режиссера, машина времени перенесет зрителей в 1969 год, когда музыканты работали в студии над альбомом Let It Be.

30 января 1969 года группа The Beatles в последний раз выступила c живым концертом в Лондоне и через год официально распалась.