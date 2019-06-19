Комедия о мире, в котором не помнят "Битлз"

На экраны выходит фильм британского кинорежиссёра Дэнни Бойла «Вчера», снятый по сценарию другого именитого британца – Ричарда Кёртиса.

Авторы фильма предлагают зрителям побывать в альтернативной вселенной, в которой никто не помнит о музыке группы «Битлз». Никто, кроме главного героя (в исполнении Химеша Патела) – музыканта-неудачника, который осознаёт, что его уникальное знание может помочь ему сделать блестящую карьеру в этой альтернативной вселенной, в которой он оказался неожиданно для самого себя. Сценарий фильма получил полное одобрение со стороны Пола Маккартни и Ринго Старра.

Любопытно, что при том, что "битлы" тщательно следят за тем, как используется их музыка, и на фоне большого числа биографических фильмов о музыкантах, усеянных их музыкой, они соглашаются на использование их музыки в фильме о мире, в котором воспоминания о них самих стёрты из коллективной памяти. Это многое говорит об их чувстве юмора. Дэнни Бойл кинорежиссёр

В фильме снялся известный поп-музыкант Эд Ширан, чьи актёрские способности превзошли ожидания его партнеров по съёмочной площадке.

«За актёрское мастерство он получает 10 баллов из 10 возможных. Он всегда сохранял спокойствие, и за его игрой было приятно наблюдать. Он ходил на репетиции, познакомился со всеми нами и Дэнни. Главное он был спокоен – об этом мечтают все актёры», – рассказывает Химеш Пател.

Фильм был впервые показан 4 мая на кинофестивале Трайбека в Нью-Йорке. Массовый зритель сможет посмотреть фильм с 26 июня. Российская премьера намечена на 19 сентября.