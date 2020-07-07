MLS: "Даллас" сразил коронавирус

Футбольный клуб "Даллас" пропустит мини-турнир Cевероамериканской футбольной лиги MLS is Back, которым возобновится прерванный сезон. Как сообщается на официальном сайте лиги, сделано это из-за вспышки коронавируса в команде, где было выявлено 10 случаев заражения COVID-19 среди футболистов. Тесты были проведены по прибытии игроков клуба в Орландо в конце июня.

Дон Гарбер, комиссар MLS: "Учитывая инструкции, которые у нас есть, и количество игроков, которые приехали в Орландо и тесты которых дали положительный результат, мы считаем, что они не смогут тренироваться. Кроме того это не будет соответствовать интересам здоровья и безопасности "Далласа", а также остальных команд, которые приезжают туда, чтобы продолжить участвовать в турнире".

8 июля должен начаться специальный турнир MLS is back, все матчи которого состоятся в спортивном комплексе в Орландо. В нем примут участие 26 клубов лиги. Они будут разделены на 6 групп. Каждая команда проведет по три матча. После завершения турнира 11 августа возобновится регулярный чемпионат. Победитель турнира получит путевку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ-2021.